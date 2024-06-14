В результате нападения, ответственность за которое возлагают на повстанцев, связанных с "Исламским государством", погибли по меньшей мере 42 человека в регионе Бени на востоке Конго. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местные власти, передает УНН.

Детали

Отмечается, что нападение, вероятно, совершили члены активной на востоке Конго группировки ADF, которая присягнула на верность ИГИЛ. "Нападавшие попросили жителей собраться на рынке для проведения встречи, после чего открыли огонь по толпе из огнестрельного оружия и напали с мачете", - говорится в материале.

Reuters напоминает, что ранее на этой неделе исламисты в этом же регионе Конго уже устроили подобное нападение, убив по меньшей мере 41 человека.

Заметим, что ADF возникло на территории Уганды, но уже несколько десятилетий активно действует в джунглях восточного Конго.

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