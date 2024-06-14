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Щонайменше 42 людини були вбиті ісламістами в східному Конго

Щонайменше 42 людини були вбиті ісламістами в східному Конго

Київ • УНН

 • 24280 перегляди

Щонайменше 42 людини загинули в результаті нападу ісламістських повстанців, пов'язаних з ІДІЛ, на сході Конго, де бойовики відкрили вогонь і напали з мачете.

У результаті нападу, відповідальність за який покладають на повстанців, пов'язаних з "Ісламською державою", загинули щонайменше 42 людини в регіоні Бені на сході Конго. Про це пише Reuters із посиланням на місцеву владу, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що напад, вірогідно, здійснили члени активного на сході Конго угруповання ADF, яке присягло на вірність ІДІЛ.

"Нападники попросили мешканців зібратися на ринку для проведення зустрічі, після чого відкрили вогонь по натовпу із вогнепальної зброї та напали з мачете", - йдеться у матеріалі.

Reuters нагадує, що раніше цього тижня ісламісти у цьому ж регіоні Конго уже влаштували подібний напад, вбивши щонайменше 41 людину.

Зауважимо, що ADF виникло на території Уганди, але вже кілька десятиліть активно діє у джунглях східного Конго.

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Лілія Подоляк

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