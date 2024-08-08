По меньшей мере 40 человек погибли в результате израильских атак в секторе Газа - СМИ

В результате новой бомбардировки израильскими силами Газы погибли по меньшей мере 40 человек. Об этом сообщило сегодня управление здравоохранения, подконтрольное радикальной исламской группировке ХАМАС, передает Reuters, ORF и УНН.

Детали

Согласно сообщениям СМИ, по меньшей мере пятнадцать погибших в лагере беженцев Аль-Бурейдж в Газе после атак ЦАХАЛ. По данным агентства Reuters, в результате бомбардировки со стороны Израиля, также 15 палестинцев были убиты в двух школах к востоку от города Газа.

CNN: "Хезболла" може атакувати Ізраїль без дозволу Ірану

По данным управления здравоохранения ХАМАС, количество погибших достигает 40 человек.

Израиль утверждает, что целью нападений армии были военные командные центры ХАМАС.

Іран відреагує на вбивство лідера ХАМАС "у потрібний час" - глава МЗС