Киев получил от Берлина инклюзивный экскурсионный автобус

Киев получил от Берлина двухэтажный городской автобус, адаптированный для людей с инвалидностью. Его запустят экскурсионным маршрутом. Об этом сообщает Киевский городской Совет, передает УНН.

Со следующего года его планируют использовать для проведения социальных экскурсий по Киеву, реабилитационных проектов для военных и их семей, инклюзивных экскурсий.

"Немецкая сторона передала Киеву инклюзивный экскурсионный автобус в рамках сотрудничества Управления туризма и промоций КГГА, Государственного агентства развития туризма Украины и Berlin Tourismus & Kongress GmbH (VisitBerlin). В следующем году автобус, приспособленный для людей с инвалидностью, будем использовать для проведения социальных экскурсий по Киеву, реабилитационных проектов для военных и их семей, инклюзивных экскурсий. Спасибо нашим партнерам за поддержку и помощь", - сказал Виталий Кличко.

Он также напомнил, что до этого Киев получил от Берлина 4 экскурсионных автобуса. Их дооборудуют и тоже в следующем году запустят на экскурсионные маршруты, которые определит Управление туризма и промоций КГГА.

Всего за время полномасштабной войны международные партнеры предоставили Киеву более 100 пассажирских автобусов. Большинство из них работает на маршрутах столицы.

Напомним

Ранее УНН сообщало, что Киевская область приобрела 42 школьных автобуса для перевозки детей в учебные заведения. Автобусы закуплены по государственной программе "Сделано в Украине" и распределены между 11 общинами области.