По Харькову за сутки без ударов рф, по области враг бил ракетами и КАБами - ОВА

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
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После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
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Российские войска обстреляли около 15 населенных пунктов Харьковской области, вызвав жертвы и повреждения гражданской инфраструктуры, но обстрелов самого Харькова за минувшие сутки не зафиксировано.
Интегрированное экологическое разрешение и контроль промзагрязнения: Рада планирует рассмотреть во втором чтении еще один евроинтеграционный законопроект
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который вводит интегрированную систему экологических разрешений и требования по использованию наилучших доступных технологий для предотвращения и контроля промышленного загрязнения.
В Херсонской области россияне попали в ТЦ и детсад, за сутки 6 раненых - ОВА
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив многоэтажный дом, 6 частных домов, торговый центр, детский сад, сельскохозяйственное предприятие и автомобили, в результате чего 6 человек получили ранения.
Несмотря на угрозу запрета в США китайская материнская компания не планирует продавать TikTok
ByteDance, китайская материнская компания TikTok, не планирует продавать чрезвычайно популярное видеоприложение, несмотря на то, что США приняли закон, который требует его продажи или запрета в Америке.
Пятеро погибших и восемь раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины
Пятеро мирных жителей погибли и восемь получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области 25 апреля.
Рада рассмотрит усиление ответственности в сфере использования публичных средств
Законопроект предлагает штрафы за несвоевременное обнародование или обнародование недостоверной, неточной или неполной информации об использовании публичных средств должностными лицами, а также предоставляет Государственной аудиторской службе право собирать персональные данные для привлечения к ответственности нарушителей.
В Днепропетровской области враг вечером ударил по Никополю FPV-дронами, по району ночью из тяжелой артиллерии - ОВА
В Днепропетровской области враг обстрелял Никополь из беспилотников и тяжелой артиллерии, нанеся разрушения, но обошлось без жертв, тогда как на остальной территории области было спокойно.
ВАКС отправил министра Сольского под стражу с возможностью залога
Министр аграрной политики Николай Сольский был арестован по подозрению в завладении государственными землями стоимостью 481 млн. грн. с возможностью внесения залога в размере 75,7 млн. грн.
Турция вооружится ИИ в борьбе со шпионажем
Турция готовится использовать искусственный интеллект для обнаружения и отслеживания спутников-шпионов и космических аппаратов, пролетающих над страной и могущих быть использованы в шпионских целях, в целях защиты своей национальной безопасности.
Греция отказалась предоставлять Украине системы противовоздушной обороны
Греция отказывается предоставлять Украине такие важные системы противовоздушной обороны, как "Патриот" и С-300, поскольку они являются критически важными для защиты воздушного пространства Греции.