По Харькову за сутки без ударов рф, по области враг бил ракетами и КАБами - ОВА

По Харькову за прошедшие сутки ударов российских войск не фиксировали, по области враг бил ракетами, КАБами и из РСЗО, есть пострадавшие, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.



За минувшие сутки обстрелов город Харьков не зафиксировано - написал Синегубов в Telegram.

При этом, по его словам, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковской области: Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Уды, Липцы, Малое Веселое, Плетеневка, Охримовка, Водяное, Боровая. В частности:

17.25 поселок Боровая Изюмского района. В результате вражеского обстрела из РСЗО поврежден дом.

Изюмского района. В результате вражеского обстрела из РСЗО поврежден дом. 17:05 Изюмский район, город Балаклея . В результате ракетного обстрела повреждены остекление окон и крыша здания железнодорожного вокзала, пригородный электропоезд Харьков-Изюм, который был на расстоянии 15 метров от места прилета, пути. Травмированы 7 гражданских мужчин и 4 женщины.

. В результате ракетного обстрела повреждены остекление окон и крыша здания железнодорожного вокзала, пригородный электропоезд Харьков-Изюм, который был на расстоянии 15 метров от места прилета, пути. Травмированы 7 гражданских мужчин и 4 женщины. 12:00 Харьковский район, село Глубокое . В результате сброса 3 КАБов на территории садового товарищества повреждены 4 частных дома и прилегающие постройки.

. В результате сброса 3 КАБов на территории садового товарищества повреждены 4 частных дома и прилегающие постройки. 25 апреля 10:30 село Новоосиново Купянского района. В результате вражеского обстрела РСЗО повреждены дом, хозяйственная постройка. Пострадали две женщины в возрасте 73 и 60 лет.

"За минувшие сутки на Купянском направлении враг 10 раз атаковал наши позиции в районе н.п. Берестовое, Кисловка", - сообщил Синегубов.

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