Атака рф на Балаклею: количество пострадавших возросло до 11

Количество пострадавших в результате ракетного удара рф по Балаклее возросло до 11 человек. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

количество раненых возросло до 11 человек. - сообщили в прокуратуре Харьковской области.

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УНН сообщал, что оккупант ударил ракетой по железнодорожному вокзалу в Балаклее, когда там находился поезд "Харьков - Изюм".

Предварительно известно, что захватчики били ракетой "Искандер-М" с осколочно-фугасной боеголовкой.

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