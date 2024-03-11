По Харькову оккупанты бьют "шахедами", есть прилет

В Индонезии 19 человек погибли из-за наводнения, еще семеро пропали без вести

Сильные дожди вызвали наводнения и оползни на Западной Суматре, Индонезия, в результате чего 19 человек погибли, 7 пропали без вести, а более 70 000 человек были эвакуированы.