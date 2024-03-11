По Харкову окупанти бʼють "шахедами", є влучання
Київ • УНН
Харків зазнав удару іранських безпілотників "Шахід", пошкодивши об'єкт цивільної інфраструктури та прилеглі житлові будинки, за словами мера міста, але про жертви не повідомляється.
В Харкові вибухи, по місту окупанти б’ють шахедами. Про це повідомив міський голова Терехов, передає УНН.
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За його даними, у районі щільної житлової забудови "приліт" по обʼєкту цивільної інфраструктури. Жерт немає.
Сам обʼєкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч. На місці працюють усі відповідні служби
На Миколаївщині прогриміли вибухи09.03.24, 23:26 • 28499 переглядiв