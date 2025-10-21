Плюс 325 млрд грн в оборонный бюджет: изменения прошли профильный комитет
Киев • УНН
Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал принять законопроект об изменениях в Госбюджет-2025. Документ предусматривает увеличение финансирования сектора безопасности и обороны на 324,7 млрд грн, в частности для Минобороны на 309,7 млрд грн.
Профильный комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал принять за основу и в целом правительственный законопроект (№14103) о внесении изменений в Государственный бюджет на 2025 год относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук во вторник в Telegram, пишет УНН.
Детали
Изменения в Бюджет-2025 предусматривают увеличение финансирования сектора безопасности и обороны на 324,7 млрд грн. В том числе увеличение для Министерства обороны расходов общего фонда на 301,2 млрд грн и специального фонда на 8,5 млрд грн.
Это направлено на "надлежащее финансовое обеспечение" мероприятий, направленных на обеспечение государственного суверенитета, повышение обороноспособности и безопасности государства.
Напомним
В Верховной Раде представили проект Государственного бюджета на 2026 год. 2,8 трлн гривен планируется потратить на национальную безопасность и оборону, а рекордные 955 млрд гривен - на закупку и производство вооружения.