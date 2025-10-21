Плюс 325 млрд грн в оборонний бюджет: зміни пройшли профільний комітет

$41.760.03
48.660.10
ukenru
07:53 • 3116 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
07:32 • 6250 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
06:03 • 16367 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
05:35 • 17261 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
05:00 • 15164 перегляди
Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN
20 жовтня, 15:34 • 27426 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
20 жовтня, 14:23 • 47992 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
20 жовтня, 12:10 • 39229 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 47713 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 87302 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.6м/с
77%
751мм
Популярнi новини
ростовську область рф масовано атакували безпілотники: зникло світло, є поранені (відео)PhotoVideo20 жовтня, 23:40 • 15543 перегляди
У Києві та областях вдруге за ніч оголосили тривогу21 жовтня, 01:14 • 18958 перегляди
Іспанія передасть Україні 70 генераторів для зміцнення енергосистемиVideo21 жовтня, 01:40 • 4334 перегляди
Китайська Unitree Robotics представила нового біонічного гуманоїдного робота PhotoVideo21 жовтня, 02:37 • 9164 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail05:58 • 10077 перегляди
Публікації
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto07:50 • 4166 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202606:03 • 16367 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 30045 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 87302 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 58292 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Блогери
Режисер
Андрій Білоус
Скотт Бессент
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Білий дім
Китай
Реклама
УНН Lite
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail05:58 • 10174 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 18542 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 75054 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 69979 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 89827 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Золото
Шахед-136

Плюс 325 млрд грн в оборонний бюджет: зміни пройшли профільний комітет

Київ • УНН

 • 1210 перегляди

Профільний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт про зміни до Держбюджету-2025. Документ передбачає збільшення фінансування сектору безпеки та оборони на 324,7 млрд грн, зокрема для Міноборони на 309,7 млрд грн.

Плюс 325 млрд грн в оборонний бюджет: зміни пройшли профільний комітет

Профільний комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував ухвалити за основу і в цілому урядовий законопроєкт (№14103) про зміни до Державного бюджету на 2025 рік щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у вівторок у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зміни до Бюджету-2025 передбачають збільшення фінансування сектору безпеки і оборони на 324,7 млрд грн. У тому числі збільшення для Міністерства оборони видатків загального фонду на 301,2 млрд грн та спеціального фонду на 8,5 млрд грн.

Це спрямовано на "належне фінансове забезпечення" заходів, спрямованих на забезпечення державного суверенітету, підвищення обороноздатності і безпеки держави.

Нагадаємо 

У Верховній Раді представили проєкт Державного бюджету на 2026 рік. 2,8 трлн гривень планується витратити на національну безпеку і оборону, а рекордні 955 млрд гривень - на закупівлю та виробництво озброєння.

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Міністерство оборони України
Верховна Рада України