Плюс 325 млрд грн в оборонний бюджет: зміни пройшли профільний комітет
Київ • УНН
Профільний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт про зміни до Держбюджету-2025. Документ передбачає збільшення фінансування сектору безпеки та оборони на 324,7 млрд грн, зокрема для Міноборони на 309,7 млрд грн.
Профільний комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував ухвалити за основу і в цілому урядовий законопроєкт (№14103) про зміни до Державного бюджету на 2025 рік щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у вівторок у Telegram, пише УНН.
Деталі
Зміни до Бюджету-2025 передбачають збільшення фінансування сектору безпеки і оборони на 324,7 млрд грн. У тому числі збільшення для Міністерства оборони видатків загального фонду на 301,2 млрд грн та спеціального фонду на 8,5 млрд грн.
Це спрямовано на "належне фінансове забезпечення" заходів, спрямованих на забезпечення державного суверенітету, підвищення обороноздатності і безпеки держави.
Нагадаємо
У Верховній Раді представили проєкт Державного бюджету на 2026 рік. 2,8 трлн гривень планується витратити на національну безпеку і оборону, а рекордні 955 млрд гривень - на закупівлю та виробництво озброєння.