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Площадь кормовых культур сократилась на 85%

Площадь кормовых культур сократилась на 85%

Киев  •  УНН

 • 10240 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. За годы независимости Украины площадь кормовых культур сократилась на 85%. Об этом сообщили в Национальной академии аграрных наук Украины, передает УНН.

"В начале 90-х во всех категориях хозяйств площадь под кормовыми культурами составляла около 12 млн гектаров, а в 2017 году - 1,8 млн гектаров. Произошло сокращение почти на 85%. Вместе с тем крайне экстенсивно ведется и луговое кормопроизводство на пахотных землях", - заявили в НААН.

Общая площадь природных кормовых угодий всех классов в Украине составляет 6,4 млн га, из которой получают только 10-11% валового сбора кормов. Производительность 1 га лугов остается крайне низкой - 1-1,2 т/га.

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В академии заявили, что к такому результату привел целый ряд причин. Среди них и тот факт, что последнее обследование и паспортизация природных кормовых угодий в Украине проводили еще в 1957-1961 годах. К тому же, до сих пор не регламентирован порядок эксплуатации таких угодий, следствием этого является их нецелевое использование. Кроме того, усиливаются деструктивные процессы растительности, снижается производительность, наблюдается деградация луговых почв.

Учитывая это Президиум НААН решил разработать предложения в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и Министерства экологии и природопользования по полномасштабному обследованию природных кормовых угодий с использованием аэрокосмического картографирования и мониторинга, а также инициировать разработку законопроекта "О естественных кормовых угодьях".

Как сообщал УНН, украинский агроэкспорт увеличился на 321 млн долларов.

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