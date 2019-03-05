Названо лідерів українського аграрного експорту

"На що я б хотіла окремо звернути увагу, це на зміни в регіональній структурі експорту АПК. На перше місце серед наших ринків збуту вийшли країни ЄС, куди ми за січень поточного року експортували продукції на 668 млн доларів. Країни Азії поступились нашим європейським сусідам з результатом трохи більше ніж 641 млн дол., а третє місце у країн Африки, куди український агроекспорт склав за цей період 292,2 млн дол.",- розповіла Ольга Трофімцева.



Як повідомляв УНН, за результатами січня 2019 року експорт продукції АПК склав 1,7 млрд доларів та продемонстрував зростання майже на 22,5%.



Як повідомляв УНН, Україна готова збільшити обсяги експорту низки продуктів до Польщі.