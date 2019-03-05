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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 22565 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 116252 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 119844 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122320 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121503 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 152795 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117186 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141227 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145143 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Названы лидеров украинского аграрного экспорта

Названы лидеров украинского аграрного экспорта

Киев  •  УНН

 • 15801 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Лидерами украинского сельскохозяйственного экспорта традиционно остаются зерновые культуры с долей 44,6% в общей структуре аграрного экспорта, масла - 19,8% и семян масличных культур - 9,7% .Об этом рассказала и.о. Министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева, передает УНН.

"На что я бы хотела отдельно обратить внимание, это на изменения в региональной структуре экспорта АПК. На первое место среди наших рынков сбыта вышли страны ЕС, куда мы за январь текущего года экспортировали продукции на 668 млн долларов. Страны Азии уступили нашим европейским соседям с результатом чуть более 641 млн долл., а третье место у стран Африки, куда украинский агроэкспорт составил за этот период 292 200 000 долл. ", - рассказала Ольга Трофимцева.

Как сообщал УНН, по результатам января 2019 экспорт продукции АПК составил 1,7 млрд долларов и продемонстрировал рост почти на 22,5%.

Как сообщал УНН, Украина готова увеличить объемы экспорта ряда продуктов в Польшу.

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