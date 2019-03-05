Названы лидеров украинского аграрного экспорта

"На что я бы хотела отдельно обратить внимание, это на изменения в региональной структуре экспорта АПК. На первое место среди наших рынков сбыта вышли страны ЕС, куда мы за январь текущего года экспортировали продукции на 668 млн долларов. Страны Азии уступили нашим европейским соседям с результатом чуть более 641 млн долл., а третье место у стран Африки, куда украинский агроэкспорт составил за этот период 292 200 000 долл. ", - рассказала Ольга Трофимцева.



Как сообщал УНН, по результатам января 2019 экспорт продукции АПК составил 1,7 млрд долларов и продемонстрировал рост почти на 22,5%.



Как сообщал УНН, Украина готова увеличить объемы экспорта ряда продуктов в Польшу.