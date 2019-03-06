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Площа кормових культур скоротилась на 85%

Площа кормових культур скоротилась на 85%

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. За роки незалежності України площа кормових культур скоротилася на 85%. Про це повідомили у Національній академії аграрних наук України, передає УНН.

"На початку 90-х у всіх категоріях господарств площа під кормовими культурами становила близько 12 млн гектарів, а в 2017 році — 1,8 млн гектарів. Відбулося скорочення майже на 85%. Разом із тим вкрай екстенсивно ведеться й лучне кормовиробництво на орних землях", - заявили у НААН.

Загальна площа природних кормових угідь усіх класів в Україні складає 6,4 млн га, з якої отримують лише 10-11% валового збору кормів. Продуктивність 1 га луків залишається вкрай низькою — 1-1,2 т/га.

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У академії заявили, що до такого результату призвела ціла низка причин. Серед них і той факт, що останнє обстеження та паспортизація природних кормових угідь в Україні проводили ще у 1957-1961 роках. До того ж, досі не регламентовано порядок експлуатації таких угідь, наслідком цього є їхнє нецільове використання. Крім того, посилюються деструктивні процеси рослинності, знижується продуктивність, спостерігається деградація лучних ґрунтів.

З огляду на це Президія НААН вирішила розробити пропозиції до Міністерства аграрної політики та продовольства України та Міністерства екології та природокористування щодо повномасштабного обстеження природних кормових угідь з використанням аерокосмічного картографування та моніторингу, а також ініціювати розробку законопроекту "Про природні кормові угіддя".

Як повідомляв УНН, український агроекспорт збільшився на 321 млн доларів.

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