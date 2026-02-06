Облачная погода со снегом и гололедицей: прогноз Гидрометцентра на 6 февраля
Киев • УНН
6 февраля в Украине ожидается облачная погода, небольшой снег, на западе и юго-западе с дождем. На дорогах гололедица, температура до -8°.
В пятницу, 6 февраля, на большей части территории Украины ожидается облачная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в Украине, кроме востока, будет идти небольшой снег, на западе и юго-западе страны с дождем, в Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, днем и местами в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях гололед. На дорогах, кроме крайнего юга, местами гололедица.
Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 3-8° мороза, в западных и большинстве южных областей от 4° мороза до 1° тепла (днем на Закарпатье и в Крыму 6-11° тепла)
В Киеве и области в пятницу будет облачно, возможен снег. Температура воздуха -8°...-6°.
