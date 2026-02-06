Облачная погода со снегом и гололедицей: прогноз Гидрометцентра на 6 февраля

$43.170.02
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 24599 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 26188 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 24568 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 37471 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 72047 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 30385 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 28999 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 22637 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 15421 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14951 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Эксклюзивы
Трамп заявил, что предотвратил ядерную войну между россией и Украиной5 февраля, 19:07 • 3964 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 11061 просмотра
Минэнерго: наиболее сложная ситуация в районе Киева, который питала ТЭЦ-45 февраля, 21:38 • 10219 просмотра
Ракетная атака на российский белгород: местные жители сообщают об отключении воды, света и отопленияVideo23:04 • 3868 просмотра
Укрзалізниця показала возвращение 116 освобожденных из плена украинцев домойVideo23:37 • 4516 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 11069 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 71090 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 101049 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 9344 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 13317 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 22787 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 26441 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 55180 просмотра
Облачная погода со снегом и гололедицей: прогноз Гидрометцентра на 6 февраля

Киев • УНН

 • 8 просмотра

6 февраля в Украине ожидается облачная погода, небольшой снег, на западе и юго-западе с дождем. На дорогах гололедица, температура до -8°.

Облачная погода со снегом и гололедицей: прогноз Гидрометцентра на 6 февраля

В пятницу, 6 февраля, на большей части территории Украины ожидается облачная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в Украине, кроме востока, будет идти небольшой снег, на западе и юго-западе страны с дождем, в Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, днем и местами в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях гололед. На дорогах, кроме крайнего юга, местами гололедица.

Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 3-8° мороза, в западных и большинстве южных областей от 4° мороза до 1° тепла (днем на Закарпатье и в Крыму 6-11° тепла)

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в пятницу будет облачно, возможен снег. Температура воздуха -8°...-6°.

Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля01.02.26, 12:11 • 54424 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине