Облачная погода со снегом и гололедицей: прогноз Гидрометцентра на 6 февраля

В пятницу, 6 февраля, на большей части территории Украины ожидается облачная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в Украине, кроме востока, будет идти небольшой снег, на западе и юго-западе страны с дождем, в Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, днем и местами в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях гололед. На дорогах, кроме крайнего юга, местами гололедица.

Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 3-8° мороза, в западных и большинстве южных областей от 4° мороза до 1° тепла (днем на Закарпатье и в Крыму 6-11° тепла) - говорится в сообщении.

В Киеве и области в пятницу будет облачно, возможен снег. Температура воздуха -8°...-6°.

Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля