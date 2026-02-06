$43.170.02
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 25342 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 27334 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 25097 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 38136 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 72789 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 30564 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 29126 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 22710 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 15476 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14994 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Хмарна погода зі снігом та ожеледицею: прогноз від Гідрометцентру на 6 лютого

Київ • УНН

 • 474 перегляди

6 лютого в Україні очікується хмарна погода, невеликий сніг, на заході та південному заході з дощем. На дорогах ожеледиця, температура до -8°.

Хмарна погода зі снігом та ожеледицею: прогноз від Гідрометцентру на 6 лютого

У п'ятницю, 6 лютого, на більшості території України очікуються хмарна погода. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, в Україні, крім сходу, йтиме невеликий сніг, на заході та південному заході країни з дощем, в Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, вдень і місцями в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях ожеледь. На дорогах, крім крайнього півдня, місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 3-8° морозу, в західних та більшості південних областей від 4° морозу до 1° тепла (вдень на Закарпатті та в Криму 6-11° тепла)

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у п'ятницю буде хмарно, можливий сніг. Температура повітря -8°...-6°.

Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого01.02.26, 12:11 • 54424 перегляди

Вадим Хлюдзинський

