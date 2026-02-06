Хмарна погода зі снігом та ожеледицею: прогноз від Гідрометцентру на 6 лютого
Київ • УНН
6 лютого в Україні очікується хмарна погода, невеликий сніг, на заході та південному заході з дощем. На дорогах ожеледиця, температура до -8°.
У п'ятницю, 6 лютого, на більшості території України очікуються хмарна погода. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, в Україні, крім сходу, йтиме невеликий сніг, на заході та південному заході країни з дощем, в Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, вдень і місцями в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях ожеледь. На дорогах, крім крайнього півдня, місцями ожеледиця.
Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 3-8° морозу, в західних та більшості південних областей від 4° морозу до 1° тепла (вдень на Закарпатті та в Криму 6-11° тепла)
У Києві та області у п'ятницю буде хмарно, можливий сніг. Температура повітря -8°...-6°.
