PlayStation Network возобновил работу после масштабного 24-часового сбоя
Киев • УНН
Сервис PlayStation Network вернулся к нормальной работе после более чем суточного перерыва. Сбой повлиял на пользователей PS4 и PS5, которые не могли играть в онлайн-игры и пользоваться сетевыми функциями.
PlayStation Network возобновил работу после более суток перебоев, которые помешали пользователям PS4 и PS5 играть в многопользовательские игры и пользоваться онлайн-сервисами. Пишет УНН со ссылкой на RFI.
PlayStation Network была восстановлена. Вы сможете получить доступ к онлайн-функциям без каких-либо проблем
Об этом говорится в заявлении уже после 24 часов, как появились первые сообщения о том, что пользователи испытывают «трудности с запуском игр, приложений или сетевых функций».
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О причинах неисправностей в Sony не рассказали. Напомним Сбой в сети помешал многим владельцам консолей Sony, в частности PS4 и PS5, участвовать в многопользовательских играх, таких как популярные «Fortnite» и «Call of Duty».
По данным специализированного сайта DownDetector.com, количество жалоб пользователей резко возросло около 19:00 по восточному времени США в пятницу (в полночь по Гринвичу в субботу), после чего постепенно уменьшилось, но полностью нормальная работа не восстановилась.
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