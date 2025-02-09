PlayStation Network возобновил работу после масштабного 24-часового сбоя

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Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
05:21 • 71693 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 109354 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина
8 февраля, 15:57 • 117825 просмотра

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
8 февраля, 14:59 • 122436 просмотра

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
8 февраля, 10:52 • 113410 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 123892 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 127119 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

Эксклюзив
В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 127993 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 127814 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

Эксклюзив
Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
7 февраля, 14:19 • 117960 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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PlayStation Network возобновил работу после масштабного 24-часового сбоя

PlayStation Network возобновил работу после масштабного 24-часового сбоя

Киев  •  УНН

 • 6069 просмотра

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Сервис PlayStation Network вернулся к нормальной работе после более чем суточного перерыва. Сбой повлиял на пользователей PS4 и PS5, которые не могли играть в онлайн-игры и пользоваться сетевыми функциями.

PlayStation Network возобновил работу после более суток перебоев, которые помешали пользователям PS4 и PS5 играть в многопользовательские игры и пользоваться онлайн-сервисами. Пишет УНН со ссылкой на RFI.

PlayStation Network была восстановлена. Вы сможете получить доступ к онлайн-функциям без каких-либо проблем

 Об этом говорится в заявлении уже после 24 часов, как появились первые сообщения о том, что пользователи испытывают «трудности с запуском игр, приложений или сетевых функций».

Цена PlayStation 5 Pro не повлияла негативно на результаты продаж - президент Sony11.11.24, 10:40 • 14911 просмотров

О причинах неисправностей в Sony не рассказали. Напомним Сбой в сети помешал многим владельцам консолей Sony, в частности PS4 и PS5, участвовать в многопользовательских играх, таких как популярные «Fortnite» и «Call of Duty».

По данным специализированного сайта DownDetector.com, количество жалоб пользователей резко возросло около 19:00 по восточному времени США в пятницу (в полночь по Гринвичу в субботу), после чего постепенно уменьшилось, но полностью нормальная работа не восстановилась.  

Почему возможен сбой в "Резерв+" - в Минобороны ответили08.02.25, 11:54 • 23692 просмотра

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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