PlayStation Network відновив роботу після масштабного 24-годинного збою

PlayStation Network відновив роботу після понад доби перебоїв, які завадили користувачам PS4 і PS5 грати в багатокористувацькі ігри та користуватися онлайн-сервісами. Пише УНН з посиланням на RFI.

PlayStation Network було відновлено. Ви зможете отримати доступ до онлайн-функцій без жодних проблем

Про це йдеться у заяві вже після 24 години, як зʼявились перші повідомлення про те, що користувачі відчувають "труднощі із запуском ігор, додатків або мережевих функцій".

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Про причини несправностей у Sony не розповіли. Нагадаємо Збій у мережі завадив багатьом власникам консолей Sony, зокрема PS4 і PS5, брати участь у багатокористувацьких іграх, таких як популярні "Fortnite" і "Call of Duty".

За даними спеціалізованого сайту DownDetector.com, кількість скарг користувачів різко зросла близько 19:00 за східним часом США в п’ятницю (опівночі за Гринвічем у суботу), після чого поступово зменшилася, але повністю нормальна робота не відновилася.

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