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Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 147944 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 206128 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 167374 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 149785 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109622 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103696 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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PlayStation Network відновив роботу після масштабного 24-годинного збою

PlayStation Network відновив роботу після масштабного 24-годинного збою

Київ • УНН

 • 30595 перегляди

Сервіс PlayStation Network повернувся до нормальної роботи після більш ніж добової перерви. Збій вплинув на користувачів PS4 і PS5, які не могли грати в онлайн-ігри та користуватися мережевими функціями.

PlayStation Network відновив роботу після понад доби перебоїв, які завадили користувачам PS4 і PS5 грати в багатокористувацькі ігри та користуватися онлайн-сервісами. Пише УНН з посиланням на RFI.

PlayStation Network було відновлено. Ви зможете отримати доступ до онлайн-функцій без жодних проблем

 Про це йдеться у заяві вже після 24 години, як зʼявились перші повідомлення про те, що користувачі відчувають "труднощі із запуском ігор, додатків або мережевих функцій".

Ціна PlayStation 5 Pro не вплинула негативно на результати продажів - президент Sony11.11.24, 10:40 • 14990 переглядiв

Про причини несправностей у Sony не розповіли. Нагадаємо Збій у мережі завадив багатьом власникам консолей Sony, зокрема PS4 і PS5, брати участь у багатокористувацьких іграх, таких як популярні "Fortnite" і "Call of Duty".

За даними спеціалізованого сайту DownDetector.com, кількість скарг користувачів різко зросла близько 19:00 за східним часом США в п’ятницю (опівночі за Гринвічем у суботу), після чого поступово зменшилася, але повністю нормальна робота не відновилася.  

Чому можливий збій у "Резерв+" - у Міноборони відповіли08.02.25, 11:54 • 26162 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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