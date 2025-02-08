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Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 104796 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 139558 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 198009 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 160139 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 146001 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 122011 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109139 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 157304 перегляди

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Чому можливий збій у "Резерв+" - у Міноборони відповіли

Київ • УНН

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Через високе навантаження на BankID авторизація в "Резерв+" тимчасово недоступна. Міноборони радить зберегти військові документи та чекати відновлення роботи системи.

Через високе навантаження на BankID авторизація в додатку "Резерв+" може бути тимчасово недоступна, повідомили у Міністерстві оборони України у суботу, пише УНН.

Високе навантаження на BankID. Через це авторизація в Резерв+ через BankID може бути тимчасово недоступна

- пояснили у Міноборони у соцмережах.

І порадили:

  • Якщо ви авторизовані, збережіть військовий документ на смартфон у pdf-форматі.
    • Якщо маєте електронне направлення на ВЛК, зробіть скріншот.
      • Якщо подали запит на відстрочку або направлення на ВЛК, будь ласка, зачекайте.

        "Також наголошуємо, що люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, а також студенти, аспіранти, докторанти можуть більше не подавати запит на продовження відстрочки в "Резерв+", документ у застосунку оновиться автоматично", - зазначили у відомстві.

        Користувачі повідомляють про збій у "Резерв+"08.02.25, 11:12 • 28031 перегляд

        "Перепрошуємо за незручності та повідомимо, коли разом з командою BankID усунемо труднощі", - повідомили у Міноборони.

        Нагадаємо

        Раніше у мережі повідомили про збій у роботі додатку "Резерв+".

        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

        Суспільство
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