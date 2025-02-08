Чому можливий збій у "Резерв+" - у Міноборони відповіли
Київ • УНН
Через високе навантаження на BankID авторизація в "Резерв+" тимчасово недоступна. Міноборони радить зберегти військові документи та чекати відновлення роботи системи.
Через високе навантаження на BankID авторизація в додатку "Резерв+" може бути тимчасово недоступна, повідомили у Міністерстві оборони України у суботу, пише УНН.
Високе навантаження на BankID. Через це авторизація в Резерв+ через BankID може бути тимчасово недоступна
І порадили:
- Якщо ви авторизовані, збережіть військовий документ на смартфон у pdf-форматі.
- Якщо маєте електронне направлення на ВЛК, зробіть скріншот.
- Якщо подали запит на відстрочку або направлення на ВЛК, будь ласка, зачекайте.
"Також наголошуємо, що люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, а також студенти, аспіранти, докторанти можуть більше не подавати запит на продовження відстрочки в "Резерв+", документ у застосунку оновиться автоматично", - зазначили у відомстві.
Користувачі повідомляють про збій у "Резерв+"08.02.25, 11:12 • 28031 перегляд
"Перепрошуємо за незручності та повідомимо, коли разом з командою BankID усунемо труднощі", - повідомили у Міноборони.
Нагадаємо
Раніше у мережі повідомили про збій у роботі додатку "Резерв+".