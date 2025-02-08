Чому можливий збій у "Резерв+" - у Міноборони відповіли

Через високе навантаження на BankID авторизація в додатку "Резерв+" може бути тимчасово недоступна, повідомили у Міністерстві оборони України у суботу, пише УНН.

Високе навантаження на BankID. Через це авторизація в Резерв+ через BankID може бути тимчасово недоступна