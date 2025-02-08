Почему возможен сбой в «Резерв+» - в Минобороны ответили

ukenru
Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 105489 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 113452 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

Эксклюзив
В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 118180 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 122066 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

Эксклюзив
Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
7 февраля, 14:19 • 114974 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом
7 февраля, 11:29 • 137565 просмотра

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра
7 февраля, 09:05 • 109914 просмотра

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра

Эксклюзив
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
7 февраля, 07:42 • 130155 просмотра

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог
7 февраля, 07:23 • 112111 просмотра

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог

Эксклюзив
Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА
6 февраля, 17:32 • 141983 просмотра

Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
российский Ростов-на-Дону атакуют беспилотники

российский Ростов-на-Дону атакуют беспилотники

8 февраля, 00:39 • 87748 просмотра
Глава МИД Чехии рассказал Келлогу, что делать с Украиной

Глава МИД Чехии рассказал Келлогу, что делать с Украиной

8 февраля, 01:26 • 100935 просмотра
На Львовщине полицейского обвиняют в насилии над ребенком

На Львовщине полицейского обвиняют в насилии над ребенком

8 февраля, 02:30 • 43693 просмотра
Зеленский назначил нового представителя Украины в Дунайской Комиссии

Зеленский назначил нового представителя Украины в Дунайской Комиссии

8 февраля, 03:06 • 99582 просмотра
Пентагон объявил планы Хегсета на встречу "Рамштайн" по Украине

Пентагон объявил планы Хегсета на встречу "Рамштайн" по Украине

8 февраля, 04:00 • 99376 просмотра
публикации
После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

7 февраля, 14:36 • 120113 просмотра
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

7 февраля, 12:55 • 126691 просмотра
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

7 февраля, 11:29 • 137563 просмотра
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 201195 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 213323 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

7 февраля, 16:21 • 102853 просмотра
Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

7 февраля, 14:46 • 107961 просмотра
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
Эксклюзив

7 февраля, 07:42 • 130151 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

7 февраля, 07:12 • 127318 просмотра
От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

6 февраля, 18:39 • 115999 просмотра
Актуальное
Почему возможен сбой в «Резерв+» - в Минобороны ответили

Почему возможен сбой в «Резерв+» - в Минобороны ответили

Киев  •  УНН

 • 5089 просмотра

Read in English

Из-за высокой нагрузки на BankID авторизация в «Резерв+» временно недоступна. Минобороны советует сохранить военные документы и ждать восстановления работы системы.

Из-за высокой нагрузки на BankID авторизация в приложении «Резерв+» может быть временно недоступна, сообщили в Министерстве обороны Украины в субботу, пишет УНН.

Высокая нагрузка на BankID. Из-за этого авторизация в Резерв+ через BankID может быть временно недоступна

- объяснили в Минобороны в соцсетях.

И посоветовали:

  • Если вы авторизованы, сохраните военный документ на смартфон в pdf-формате.
  • Если есть электронное направление на ВВК, сделайте скриншот.
  • Если подали запрос на отсрочку или направление на ВЛК, пожалуйста, подождите.

«Также отмечаем, что люди с инвалидностью, которые имеют актуальное пенсионное удостоверение, а также студенты, аспиранты, докторанты могут больше не подавать запрос на продление отсрочки в «Резерв+», документ в приложении обновится автоматически», - отметили в ведомстве.

Пользователи сообщают о сбое в "Резерв+"08.02.25, 11:12 • 9627 просмотров

«Извиняемся за неудобства и сообщим, когда вместе с командой BankID устраним трудности», - сообщили в Минобороны.

Напомним,

Ранее в сети сообщили о сбое в работе приложения «Резерв+».

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины

Обратиться по вопросам размещения рекламы