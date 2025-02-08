Почему возможен сбой в «Резерв+» - в Минобороны ответили
Киев • УНН
Из-за высокой нагрузки на BankID авторизация в «Резерв+» временно недоступна. Минобороны советует сохранить военные документы и ждать восстановления работы системы.
Из-за высокой нагрузки на BankID авторизация в приложении «Резерв+» может быть временно недоступна, сообщили в Министерстве обороны Украины в субботу, пишет УНН.
Высокая нагрузка на BankID. Из-за этого авторизация в Резерв+ через BankID может быть временно недоступна
И посоветовали:
- Если вы авторизованы, сохраните военный документ на смартфон в pdf-формате.
- Если есть электронное направление на ВВК, сделайте скриншот.
- Если подали запрос на отсрочку или направление на ВЛК, пожалуйста, подождите.
«Также отмечаем, что люди с инвалидностью, которые имеют актуальное пенсионное удостоверение, а также студенты, аспиранты, докторанты могут больше не подавать запрос на продление отсрочки в «Резерв+», документ в приложении обновится автоматически», - отметили в ведомстве.
Пользователи сообщают о сбое в "Резерв+"08.02.25, 11:12 • 9627 просмотров
«Извиняемся за неудобства и сообщим, когда вместе с командой BankID устраним трудности», - сообщили в Минобороны.
Напомним,
Ранее в сети сообщили о сбое в работе приложения «Резерв+».