Користувачі повідомляють про збій у "Резерв+"
Київ • УНН
У мережі повідомляють про збій у роботі додатку "Резерв+", який фіксують користувачі з ночі 8 лютого.
У мережі повідомляють про збій у роботі додатку "Резерв+", пише УНН.
Деталі
Зокрема, користувачі у коментарях під постом заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко у Facebook повідомляють про збій, який фіксували ще у ніч на 8 лютого.
"Схоже система повністю лягла. Неможливо не те що продовжити відстрочку, а навіть відкрити військово-обліковий документ", - написав один із користувачів.
"Коли планується відновлення роботи застосунку Резерв+" - у свіжому коментарі пише інший.
"Резерв+, на жаль, лежить. Очевидно, надмірна кількість запитів" - зазначив ще один користувач.
Також під постом Черногоренко у Facebook публікують фото з повідомленнями у додатку.
Резерв+: для кого відстрочка від мобілізації продовжиться автоматично07.02.25, 21:07 • 44212 переглядiв