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Користувачі повідомляють про збій у "Резерв+"

Користувачі повідомляють про збій у "Резерв+"

Київ • УНН

 • 28031 перегляди

У мережі повідомляють про збій у роботі додатку "Резерв+", який фіксують користувачі з ночі 8 лютого.

У мережі повідомляють про збій у роботі додатку "Резерв+", пише УНН.

Деталі

Зокрема, користувачі у коментарях під постом заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко у Facebook повідомляють про збій, який фіксували ще у ніч на 8 лютого.

"Схоже система повністю лягла. Неможливо не те що продовжити відстрочку, а навіть відкрити військово-обліковий документ", - написав один із користувачів.

"Коли планується відновлення роботи застосунку Резерв+" - у свіжому коментарі пише інший.

"Резерв+, на жаль, лежить. Очевидно, надмірна кількість запитів" - зазначив ще один користувач.

Також під постом Черногоренко у Facebook публікують фото з повідомленнями у додатку.

Резерв+: для кого відстрочка від мобілізації продовжиться автоматично07.02.25, 21:07 • 44212 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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