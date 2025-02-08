Користувачі повідомляють про збій у "Резерв+"

У мережі повідомляють про збій у роботі додатку "Резерв+", пише УНН.

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Зокрема, користувачі у коментарях під постом заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко у Facebook повідомляють про збій, який фіксували ще у ніч на 8 лютого.

"Схоже система повністю лягла. Неможливо не те що продовжити відстрочку, а навіть відкрити військово-обліковий документ", - написав один із користувачів.

"Коли планується відновлення роботи застосунку Резерв+" - у свіжому коментарі пише інший.

"Резерв+, на жаль, лежить. Очевидно, надмірна кількість запитів" - зазначив ще один користувач.

Також під постом Черногоренко у Facebook публікують фото з повідомленнями у додатку.

Резерв+: для кого відстрочка від мобілізації продовжиться автоматично