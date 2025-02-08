Пользователи сообщают о сбое в "Резерв+"
Киев • УНН
В сети сообщают о сбое в работе приложения «Резерв+», который фиксируют пользователи с ночи 8 февраля.
В сети сообщают о сбое в работе приложения "Резерв+", пишет УНН.
Детали
В частности, пользователи в комментариях под постом заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко в Facebook сообщают о сбое, который фиксировали еще в ночь на 8 февраля.
"Похоже система полностью легла. Невозможно не то что продлить отсрочку, а даже открыть военно-учетный документ", - написал один из пользователей.
"Когда планируется возобновление работы приложения Резерв+" - в свежем комментарии пишет другой.
"Резерв+, к сожалению, лежит. Очевидно, чрезмерное количество запросов" - отметил еще один пользователь.
Также под постом Черногоренко в Facebook публикуют фото с сообщениями в приложении.
Резерв+: для кого отсрочка от мобилизации продолжится автоматически07.02.2025, 21:07 • 38487 просмотров