Цена PlayStation 5 Pro не повлияла негативно на результаты продаж - президент Sony

Хироки Тотоки, президент Sony, рассказал о продажах PlayStation 5 Pro по сравнению с PS4 Pro за аналогичный период ее запуска.

Пишет УНН со ссылкой на EE Times и Nikkei.

Продажи Sony во втором квартале 2024 года достаточно высоки. Прошло уже несколько дней с тех пор, как новая консоль PlayStation 5 Pro появилась в магазинах, но, похоже, стоимость более 1000 долларов не является барьером для многих геймеров. В компании отмечают, что PS5 Pro имела успех с самого начала, будучи консолью, «которая имеет функции, которые многие пользователи базовой модели хотели бы иметь».

Хироки Тотоки, который является президентом, финансовым директором и операционным директором Sony, недавно отметил в финансовом отчете Sony, что на продажи консоли не повлияла цена. Но, по его словам, новая консоль предназначена не для всей аудиторий, а «для заядлых потребителей».

Дополнение

Доход Sony в игровой индустрии не ограничивается продажами консолей. Компания объявила, что достигла 77,7 миллионов продаж игр через платформу PlayStation, а количество пользователей PlayStation Network выросло до 116 миллионов.

Sony также продемонстрировала высокие финансовые показатели, объявив об операционной прибыли в размере 2,91 миллиарда долларов. Кроме того, было отмечено, что доходы PlayStation выросли на 9%.

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По данным Nikkei, акции Sony Group (6758) стремительно растут. 11 числа токийский фондовый рынок временно поднялся на 262,50 иены (9,35%) по сравнению с предыдущими выходными до 3068 иен, отметив самую высокую цену за четыре месяца с начала года (3097 иен) 11 июля. Консолидированные финансовые результаты (Международные стандарты финансовой отчетности) за период апрель-сентябрь 2024 года, объявленные 8 числа, показали значительный рост прибыли благодаря улучшению прибыльности в основных играх и полупроводниках.

Операционная прибыль за период с апреля по сентябрь составила 734,1 млрд иен, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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