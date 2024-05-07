Плата за вход принесла Венеции первый миллион

За первые 11 дней, введенная в Венеции плата за вход однодневных туристов, принесла городу 975 000 евро (1,1 миллиона долларов). Об этом передает УНН со ссылкой на DPA.

Детали

Венеция уже заработала 975 000 евро (1,1 миллиона долларов) от продажи билетов. С конца апреля посетители итальянского города должны платить 5 евро за вход в самые загруженные дни. По словам муниципальной администрации, первый этап превзошел ожидания. С 25 апреля по 5 мая было продано более 195 тыс. входных билетов.

Дополнение

Следует отметить, что для Венеции это был особый период, - Папа Римский Франциск, который из-за плохого здоровья месяцами не выезжал за пределы Рима, на этот раз посетил Венецианскую биеннале. Соответственно, это событие помогло привлечь дополнительных гостей в город.

Справочно

Плата за вход будет взиматься почти по всем субботам и воскресеньям до середины июля, когда городские власти пересмотрят цену. Как правило, посетители в течение всего дня с 8:30 до 16:00 (с 06:30 до 14:00 по Гринвичу) должны оплатить сбор и получить QR-код, который служит доказательством оплаты.

Невыполнение этого требования может привести к штрафу в размере до 300 евро. Местные жители, гости с ночевкой, студенты и дети в возрасте до 14 лет освобождаются от уплаты сбора.

Напомним,

УНН сообщал, что в 2023 году пожарные взяли пробы воды на Гранд-канале в Венеции, где появилась флуоресцентная зеленая вода.