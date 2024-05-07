Плата за вход принесла Венеции первый миллион

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Франция об участии своего посла на "инаугурации" диктатора: "Не означает, что мы считаем избрание путина легитимным"
Франция отправит своего посла на церемонию "инаугурации" путина в москве, но это не означает, что она считает его избрание легитимным или признает его.
Из Тисы достали тела трех утопленников
Тела трех утопленников, в том числе 20-летнего парня, были извлечены из реки Тиса.
Цены на нефть выросли после израильских ударов по Рафаху
Цены на нефть выросли после того, как Израиль нанес удар по Рафаху в Газе.
НМТ-2024: приглашения будут доступны для загрузки 8 мая
Зарегистрированные участники могут скачать приглашение с подробной информацией о дате, времени и месте проведения УМТ 8 мая, но разглашать эту информацию не рекомендуется из соображений безопасности.
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Недавно Кабмин одобрил решение о создании Единого государственного реестра оборудования для подготовки или переработки табака. Но эксперты утверждают, что необходимые дополнительные нормативные документы и сотрудничество с экспертными учреждениями для эффективного выявления контрафактной или контрабандной табачной продукции путем проведения комплексных судебных экспертиз.
"Этот процесс непрерывный" - Евлаш о подготовке украинских пилотов на F-16
Украинские пилоты и инженеры продолжают тренироваться на истребителях F-16 на постоянной основе, проходя языковую подготовку, наземную подготовку и летную подготовку на легких самолетах перед началом обучения на многоцелевых самолетах F-16, используя все свободные места, предоставленные странами-партнерами по воздушной коалиции, поскольку Украина ожидает поставку F-16 для защиты своего воздушного пространства и нанесения ударов по оккупированной территории.
россияне утром ударили по Белозерке на Херсонщине: ранена женщина, есть повреждения
51-летняя женщина получила ранения, когда российские войска обстреляли село Белозерка в Херсонской области, повредив десяток домов.
Евлаш: этой ночью враг не применял ракетных ударов, однако Воздушные силы постоянно наблюдают активность вражеской тактической авиации
Прошлой ночью противник не применял ракетные удары и беспилотники типа "шахед", но Воздушные силы постоянно наблюдают активность российских тактических самолетов Су-34 и Су-35 вблизи границы с Украиной.
Более тысячи объектов культурного наследия пострадали от российской агрессии в Украине
С начала полномасштабного вторжения России в Украину было разрушено или повреждено 1062 объекта культурного наследия, больше всего - в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.