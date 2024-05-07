Плата за вхід принесла Венеції перший мільйон
Київ • УНН
Венеція заробила 975 000 євро ($1,1 млн) від продажу квитків за перші 11 днів після запровадження плати за вхід у розмірі 5 євро для одноденних туристів у найбільш завантажені дні.
За перші 11 днів, запроваджена у Венеції плата за вхід одноденних туристів, принесла місту 975 000 євро (1,1 мільйона доларів). Про це передає УНН із посиланням на DPA.
Деталі
Венеція вже заробила 975 000 євро (1,1 мільйона доларів) від продажу квитків. З кінця квітня відвідувачі італійського міста повинні платити 5 євро за вхід у найбільш завантажені дні. За словами муніципальної адміністрації, перший етап перевершив очікування. З 25 квітня по 5 травня було продано понад 195 тис. вхідних квитків.
Доповнення
Слід зазначити, що для Венеції це був особливий період, - Папа Римський Франциск, який через погане здоров’я місяцями не виїжджав за межі Риму, цього разу відвідав Венеційську бієнале. Відповідно, ця подія допомогла залучити додаткових гостей у місто.
Довідково
Плата за вхід стягуватиметься майже по всіх суботах і неділях до середини липня, коли міська влада перегляне ціну. Як правило, відвідувачі протягом усього дня з 8:30 до 16:00 (з 06:30 до 14:00 за Гринвічем) повинні сплатити збір і отримати QR-код, який слугує доказом оплати.
Невиконання цієї вимоги може призвести до штрафу в розмірі до 300 євро. Місцеві жителі, гості з ночівлею, студенти та діти віком до 14 років звільняються від сплати збору.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що у 2023 році пожежники взяли проби води на Гранд-каналі у Венеції, де з'явилася флуоресцентна зелена вода.