Венеція: вода Гранд-каналу стала зеленою: відео
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Пожежники взяли проби води на Гранд-каналі у Венеції, де сьогодні вранці з'явилася флуоресцентна зелена вода. Про це УНН пише з посиланням на La Repubblica.
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За деякими даними стався розлив речовини, що містить флуоресцеїн натрію, органічний барвник, що використовується для перевірки води та стічних вод, а також в медицині.
Префект Венеції Мікеле ді Барі негайно вжив заходів та скликав термінову координаційну нараду між різними поліцейськими силами міста. Мета зустрічі полягає в тому, щоб зрозуміти походження явища та вивчити дії, які необхідно вжити.
Додамо
Аргентинський художник Ніколас Гарсіа Урібуру в 1989 році пофарбував у зелений колір воду одного з фонтанів, що оточують піраміду Великого Лувру та воду фонтану Трокадеро у Парижі.