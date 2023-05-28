Венеция: вода Гранд-канала стала зеленой: видео

Детали

По некоторым данным произошел разлив вещества, содержащего флуоресцеин натрия, органический краситель, используемый для проверки воды и сточных вод, а также в медицине.

Префект Венеции Микеле ди Бари немедленно принял меры и созвал срочное координационное совещание между различными полицейскими силами города. Цель встречи состоит в том, чтобы понять происхождение явления и изучить действия, которые необходимо предпринять.

Добавим

Аргентинский художник Николас Гарсиа Урибуру в 1989 году окрасил в зеленый цвет воду одного из фонтанов, окружающих пирамиду Большого Лувра и воду фонтана Трокадеро в Париже.