Венеция: вода Гранд-канала стала зеленой: видео
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Пожарные взяли пробы воды на Гранд-канале в Венеции, где сегодня утром появилась флуоресцентная зеленая вода. Об этом УНН пишет со ссылкой на La Repubblica.
Детали
По некоторым данным произошел разлив вещества, содержащего флуоресцеин натрия, органический краситель, используемый для проверки воды и сточных вод, а также в медицине.
Префект Венеции Микеле ди Бари немедленно принял меры и созвал срочное координационное совещание между различными полицейскими силами города. Цель встречи состоит в том, чтобы понять происхождение явления и изучить действия, которые необходимо предпринять.
Добавим
Аргентинский художник Николас Гарсиа Урибуру в 1989 году окрасил в зеленый цвет воду одного из фонтанов, окружающих пирамиду Большого Лувра и воду фонтана Трокадеро в Париже.