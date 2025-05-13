Планирует ли Папа Римский Лев XIV визит в Украину? СМИ раскрыли детали

Первой зарубежной поездкой Папы может стать визит в турецкий город Никея на годовщину Вселенского Собора 325 года. Также в планах поездка в Перу - в этой латиноамериканской стране он долгое время был миссионером. Об этом сообщает La Repubblica, пишет УНН.

Детали

Первым официальным приглашением стало приглашение от Владимира Зеленского. В первом телефонном разговоре со Львом XIV, о котором вчера сообщил сам украинский президент, он пригласил Папу совершить "апостольский визит" в Киев: "Такой визит принес бы настоящую надежду всем верующим и всему нашему народу", — написал Зеленский в X (Twitter).

Разговор был "очень теплым и действительно значимым". Президент Украины поблагодарил Понтифика за "его поддержку Украины и всего нашего народа", упомянул о "тысячах детей, депортированных россией", и "помощи Ватикана в возвращении их в свои семьи" — имеется в виду гуманитарное посредничество, которое в предыдущие месяцы осуществлял кардинал Маттео Дзуппи. Зеленский, который проинформировал Папу Льва о возможных шагах к прекращению огня, сообщил, что они с Понтификом "договорились оставаться на связи и надеются встретиться в недалеком будущем".

Киев, москва

Это будет возможность оценить возможность визита Папы в Украину. Папа Франциск хотел поехать в Киев, не обойти при этом и москву. Папа Лев должен решить, принять ли приглашение и когда именно. Если западные дипломатии надеются, что Понтифик, рожденный в Чикаго, будет четче направлять ватиканскую политику в пользу Украины, то, по крайней мере в начале своего понтификата, Прево в значительной степени полагается на Государственный секретариат и сеть апостольских нунциев.

Первым испытанием его геополитического видения станет аудиенция, которую он проведет с аккредитованными при Святом Престоле послами в пятницу. Уже завтра он встретится с представителями Восточных Церквей - пишет издание.

К расколам

Что касается Украины, придется дождаться, пока возможные мирные переговоры прояснят ситуацию. Тем временем первое путешествие Папы Льва XIV может состояться в Никею, в Турции, на годовщину Первого Никейского собора 325 года.

"Я знаю об этом проекте, мы готовим его организацию", — сказал он вчера на встрече с журналистами.

Папа Франциск давно мечтал об этом путешествии, которое имеет мощное экуменическое значение: оно объединяет всех христиан до того, как произошли раскол между Востоком и Западом в 1054 году и между Католической Церковью и протестантской Реформацией в XVI веке.

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Гипотеза Перу

Что касается страны своего происхождения, один американский журналист спросил его, планирует ли он "вскоре вернуться домой". Прево без колебаний ответил: "Не скоро". А вот насчет Перу, где он провел 20 лет в качестве миссионера и епископа, новый Папа был более открытым: "Вскоре ожидайте новости обо мне в Перу", — сказал он журналистке из Перу Паоле Угас. Или, возможно, он уже задумывает визит?

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