Чи планує Папа Римський Лев XIV візит до України? ЗМІ розкрили деталі

Першою закордонною поїздкою Папи може стати візит до турецького міста Нікея на річницю Вселенського Собору 325 року. Також у планах поїздка Перу - у цій латиноамериканській країні він довгий час був місіонером. Про це повідомляє La Repubblica, пише УНН.

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Першим офіційним запрошенням стало запрошення від Володимира Зеленського. У першій телефонній розмові з Левом XIV, про яку вчора повідомив сам український президент, він запросив Папу здійснити "апостольський візит" до Києва: "Такий візит приніс би справжню надію всім вірянам і всьому нашому народові", — написав Зеленський у X (Twitter).

Розмова була "дуже теплою й справді значущою". Президент України подякував Понтифіку за "його підтримку України й усього нашого народу", згадав про "тисячі дітей, депортованих росією", та "допомогу Ватикану у поверненні їх до своїх родин" — мається на увазі гуманітарне посередництво, яке в попередні місяці здійснював кардинал Маттео Дзуппі. Зеленський, який поінформував Папу Лева про можливі кроки до припинення вогню, повідомив, що вони з Понтифіком "домовилися залишатися на зв’язку і сподіваються зустрітися в недалекому майбутньому".

Київ, москва

Це буде нагода оцінити можливість візиту Папи до України. Папа Франциск хотів поїхати до Києва, не оминути при цьому й москву. Папа Лев має вирішити, чи прийняти запрошення і коли саме. Якщо західні дипломатії сподіваються, що Понтифік, народжений у Чикаго, чіткіше спрямовуватиме ватиканську політику на користь України, то, принаймні на початку свого понтифікату, Прево значною мірою покладається на Державний секретаріат і мережу апостольських нунціїв.

Першим випробуванням його геополітичного бачення стане аудієнція, яку він проведе з акредитованими при Святому Престолі послами в п’ятницю. Уже завтра він зустрінеться з представниками Східних Церков - пише видання.

До розколів

Щодо України, доведеться дочекатися, поки можливі мирні переговори прояснять ситуацію. Тим часом перша подорож Папи Лева XIV може відбутися до Нікеї, в Туреччині, на річницю Першого Нікейського собору 325 року.

"Я знаю про цей проєкт, ми готуємо його організацію", — сказав він учора на зустрічі з журналістами.

Папа Франциск давно мріяв про цю подорож, що має потужне екуменічне значення: вона об’єднує всіх християн до того, як сталися розкол між Сходом і Заходом у 1054 році та між Католицькою Церквою й протестантською Реформацією у XVI столітті.

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Гіпотеза Перу

Щодо країни свого походження, один американський журналіст запитав його, чи планує він "незабаром повернутися додому". Прево без вагань відповів: "Не скоро". А от щодо Перу, де він провів 20 років як місіонер і єпископ, новий Папа був більш відкритим: "Невдовзі очікуйте новини про мене в Перу", — сказав він журналістці з Перу Паолі Уґас. Чи, можливо, він вже задумує візит?

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