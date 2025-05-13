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Чи планує Папа Римський Лев XIV візит до України? ЗМІ розкрили деталі

Київ • УНН

 • 646 перегляди

Першою закордонною поїздкою Папи Римського може стати візит до турецького міста Нікеяна річницю Вселенського Собору. Також у планах візит до Перу, де він був місіонером.

Чи планує Папа Римський Лев XIV візит до України? ЗМІ розкрили деталі

Першою закордонною поїздкою Папи може стати візит до турецького міста Нікея на річницю Вселенського Собору 325 року.  Також у планах поїздка Перу - у цій латиноамериканській країні він довгий час був місіонером. Про це повідомляє  La Repubblica, пише УНН.

Деталі

Першим офіційним запрошенням стало запрошення від Володимира Зеленського. У першій телефонній розмові з Левом XIV, про яку вчора повідомив сам український президент, він запросив Папу здійснити "апостольський візит" до Києва: "Такий візит приніс би справжню надію всім вірянам і всьому нашому народові", — написав Зеленський у X (Twitter).

Розмова була "дуже теплою й справді значущою". Президент України подякував Понтифіку за "його підтримку України й усього нашого народу", згадав про "тисячі дітей, депортованих росією", та "допомогу Ватикану у поверненні їх до своїх родин" — мається на увазі гуманітарне посередництво, яке в попередні місяці здійснював кардинал Маттео Дзуппі. Зеленський, який поінформував Папу Лева про можливі кроки до припинення вогню, повідомив, що вони з Понтифіком "домовилися залишатися на зв’язку і сподіваються зустрітися в недалекому майбутньому".

Київ, москва

Це буде нагода оцінити можливість візиту Папи до України. Папа Франциск хотів поїхати до Києва, не оминути при цьому й москву. Папа Лев має вирішити, чи прийняти запрошення і коли саме. Якщо західні дипломатії сподіваються, що Понтифік, народжений у Чикаго, чіткіше спрямовуватиме ватиканську політику на користь України, то, принаймні на початку свого понтифікату, Прево значною мірою покладається на Державний секретаріат і мережу апостольських нунціїв.

Першим випробуванням його геополітичного бачення стане аудієнція, яку він проведе з акредитованими при Святому Престолі послами в п’ятницю. Уже завтра він зустрінеться з представниками Східних Церков

- пише видання.

До розколів

Щодо України, доведеться дочекатися, поки можливі мирні переговори прояснять ситуацію. Тим часом перша подорож Папи Лева XIV може відбутися до Нікеї, в Туреччині, на річницю Першого Нікейського собору 325 року.

"Я знаю про цей проєкт, ми готуємо його організацію", — сказав він учора на зустрічі з журналістами.

Папа Франциск давно мріяв про цю подорож, що має потужне екуменічне значення: вона об’єднує всіх християн до того, як сталися розкол між Сходом і Заходом у 1054 році та між Католицькою Церквою й протестантською Реформацією у XVI столітті.

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Гіпотеза Перу

Щодо країни свого походження, один американський журналіст запитав його, чи планує він "незабаром повернутися додому". Прево без вагань відповів: "Не скоро". А от щодо Перу, де він провів 20 років як місіонер і єпископ, новий Папа був більш відкритим: "Невдовзі очікуйте новини про мене в Перу", — сказав він журналістці з Перу Паолі Уґас. Чи, можливо, він вже задумує візит?

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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