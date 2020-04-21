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Южная Корея отвергла слухи о ухудшении здоровья главы КНДР Ким Чен Ына

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Правительство Южной Кореи оспаривает сообщения о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын якобы перенес операцию на сердце, отмечает УНН со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Представитель президента Южной Кореи сообщил, что Сеул не обнаружил никакой необычной активности в Северной Корее, и что ему “нечего подтверждать” в отношении Ким Чен Ына, который не появился на важном государственном мероприятии на прошлой неделе.

Пресс-секретарь президента Южной Кореи Мун Чже Ина также отметил, что властям ничего неизвестно о возможном плохом самочувствии Ким Чен Ына. “В Северной Корее не было обнаружено никакой необычной активности”, — сказал он.

Южнокорейское интернет-издание Daily NK, располагающее сетью контактов в Северной Корее, во вторник сообщило, что северокорейский лидер находится в стабильном состоянии после операции на сердце.

Издание ссылалось на неназванные “источники”, рассуждавшие о том, что операция могла быть вызвана “рядом факторов, включая ожирение, огромную тягу к курению и переутомление” северокорейского лидера.

Ранее также стало известно, что США проверяют информацию о ухудшении здоровья Ким Чен Ына.

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