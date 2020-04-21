Південна Корея відкинула чутки про погіршення здоров'я глави КНДР Кім Чен Ина
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Уряд Південної Кореї заперечує повідомлення про те, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин нібито переніс операцію на серці, відзначає УНН з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.
Представник президента Південної Кореї повідомив, що Сеул не виявив ніякої незвичайної активності в Північній Кореї, і що йому “нічого підтверджувати” щодо Кім Чен Ина, який не з’явився на важливому державному заході минулого тижня.
Прес-секретар президента Південної Кореї Мун Чже Іна також зазначив, що владі нічого невідомо про можливе погане самопочуття Кім Чен Ина. “У Північній Кореї не було виявлено жодної незвичайної активності”, — сказав він.
Південнокорейське інтернет-видання Daily NK, що має мережею контактів в Північній Кореї, у вівторок повідомило, що північнокорейський лідер перебуває в стабільному стані після операції на серці.
Видання посилалося на неназвані “джерела”, які розміркувували про те, що операція могла бути викликана “цілою низкою чинників, включаючи ожиріння, величезну тягу до паління і перевтому” північнокорейського лідера.
Раніше також стало відомо, що США перевіряють інформацію про погіршення здоров’я Кім Чен Ина.