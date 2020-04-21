США перевіряють інформацію про можливе погіршення здоров'я Кім Чен Ина - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. США перевіряють інформацію про погіршення стану здоров'я голови Держради КНДР Кім Чен Ина після хірургічної операції. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
За інформацією джерел CNN, американська розвідка веде моніторинг інформації, яка говорить про те, що здоров'ю Кім Чен Ина може загрожувати серйозна небезпека після операції.
Кім Чен Ин 15 квітня вперше за багато років не був присутній на урочистій церемонії за участю представників керівництва країни з нагоди річниці з дня народження Кім Ір Сена.
Ця обставина викликала спекуляції з приводу самопочуття лідера КНДР.
У той же час влада Республіки Корея не має інформації про нібито різко погіршення стану здоров'я Кім Чен Ина. Про це повідомив агентству Yonhap високопоставлений представник уряду.
Нагадаємо, КНДР показала, як її генерали захищають Кім Чен Ина від COVID-19.