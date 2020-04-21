США проверяют информацию о возможном ухудшении здоровья Ким Чен Ына - CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. США проверяют информацию об ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына после хирургической операции. Об сообщает УНН со ссылкой на CNN.
По информации источников CNN, американская разведка ведет мониторинг информации, которая говорит о том, что здоровью Ким Чен Ына может угрожать серьезная опасность после операции.
Ким Чен Ын 15 апреля впервые за многие годы не присутствовал на торжественной церемонии с участием представителей руководства страны по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.
Это обстоятельство вызвало спекуляции по поводу самочувствия лидера КНДР.
В то же время власти Республики Корея не располагают информацией о якобы резко ухудшившемся состоянии здоровья Ким Чен Ына. Об этом сообщил агентству Yonhap высокопоставленный представитель правительства.
Напомним, КНДР показала, как ее генералы защищают Ким Чен Ына от COVID-19.