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Пандемія коронавірусу: КНДР показала, як її генерали захищають Кім Чен Ина від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. В кінці минулого тижня в північнокорейських ЗМІ з’явилися фотографії з навчань артилерії Корейської народної армії “в умовах, наближених до бойових”, пише УНН з посиланням на ресурси, які вивчають політичну ситуацію у Північній Кореї.

На цих кадрах видно, що всі воєначальники, які супроводжують лідера КНДР Кім Чен Ина, надягли чорні захисні маски, а він сам — ні.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує носити маски тільки тим, хто вже заразився, тому Кім Чен Ину — якщо він здоровий — вона дійсно не потрібна. Маску слід надягати тільки тим, хто вже хворий, щоб не заразити інших. Якщо у генералів, які супроводжують лідера КНДР, діагностований коронавірус — їм варто надягати маски. Але для повної безпеки Кім Чен Ина їм слід було б відійти від нього як мінімум на один метр, а також зв’язати йому руки, щоб він випадково або навмисно не доторкнувся до свого обличчя. Якщо не зробити ні того, ні іншого, маски на оточуючих стають досить безглуздим запобіжним засобом.

Зазначимо, ВООЗ нагадує, що у світі спостерігається реальний дефіцит масок, так що носити їх на військових навчаннях “про всяк випадок” абсолютно не потрібно. Нарешті, сам Кім Чен Ин, якому, за різними даними, або 35, або 38 років, швидше за все, до групи ризику не відноситься.

Офіційно влада Північної Кореї не підтвердила жодного випадку зараження коронавірусом на території країни.

Додамо, китайські лікарі назвали помилки європейських колег при лікуванні COVID-19.

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