Пандемия коронавируса КНДР показала, как ее генералы защищают Ким Чен Ына от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В конце прошлой недели в северокорейских СМИ появились фотографии с учений артиллерии Корейской народной армии “в условиях, приближенных к боевым”, пишет УНН со ссылкой на ресурсы, которые изучают политическую ситуацию в Северной Корее.
На этих кадрах видно, что все военачальники, которые сопровождают лидера КНДР Ким Чен Ына, надели черные защитные маски, а он сам — нет.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить маски только тем, кто уже заразился, поэтому Ким Чен Ыну — если он здоров — она действительно не нужна. Маску следует надевать только тем, кто уже болен, чтобы не заразить остальных. Если у генералов, сопровождающих лидера КНДР, диагностирован коронавирус — им стоит надевать маски. Но для полной безопасности Ким Чен Ына им следовало бы отойти от него как минимум на один метр, а также связать ему руки, чтобы он случайно или намеренно не дотронулся до своего лица. Если не сделать ни того, ни другого, маски на окружающих станут довольно бессмысленной мерой предосторожности.
Отметим, ВОЗ напоминает, что в мире наблюдается реальный дефицит масок, так что носить их на военных учениях “на всякий случай” совершенно не нужно. Наконец, сам Ким Чен Ын, которому, по разным данным, либо 35, либо 38 лет, скорее всего, к группе риска не относится.
Официально власти Северной Кореи не подтвердили ни одного случая заражения коронавируса на территории страны.
Добавим, китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19.