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Пандемія коронавірусу: китайські лікарі назвали помилки європейських колег при лікуванні COVID-19

Пандемія коронавірусу: китайські лікарі назвали помилки європейських колег при лікуванні COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Лікарі в китайському місті Ухань, звідки почалося поширення коронавірусної інфекції COVID-19, заявили, що європейські лікарі повторюють їх помилки при боротьбі із захворюванням. Про це повідомляє Bloomberg, журналісти якого провели інтерв’ю з китайськими медиками, які брали участь в боротьбі з епідемією, зазначає УНН.

Найсерйознішою помилкою лікарі назвали недостатню захищеність медичних працівників, які доглядають за інфікованими. Через це зростає рівень захворюваності серед лікарів і медсестер. В Ухані в перші тижні січня, коли інформації про новий вірус було дуже мало і не вистачало засобів захисту, заразилися тисячі медпрацівників, мінімум 46 з них померли.

За словами Ву Донга, професора Об’єднаного медичного коледжу Пекіна, ситуація із зараженням лікарів в країнах Європи при лікуванні COVID-19 схожа на ранню ситуацію в Ухані. “Наші європейські колеги заражаються цією хворобою під час повсякденної роботи, ситуація досить схожа з тією, що була в Ухані. Ми повинні захищати медичний персонал”, — підкреслив він. Начальник відділення інтенсивної терапії медичного коледжу в Пекіні Ду Бін зауважив, що в Ухані серед лікарів найбільше до захворювання були схильні до отоларингологи і окулісти. “На мою думку, причиною цього стало те, що у таких фахівців найбільш тісний контакт з пацієнтами. Це головна причина, по якій вони так легко виявлялися інфікованими”, — сказав він.

На відміну від хворих SARS (важкий гострий респіраторний синдром), спалах якого стався в 2003 році, у деяких заражених COVID-19 спочатку виникають лише легкі симптоми або вони зовсім не виявляються. Через це хворі неусвідомлено поширюють вірус серед інших людей. У зв’язку з цим китайські лікарі кажуть про важливість проведення тестів, які дозволяють виявити захворювання на ранній стадії. “Я просто поняття не маю, як ви можете виявити підозрілі випадки і як ізолювати їх близькі контакти, якщо не проводити постійне тестування”, — стверджує Ду Бін.

Ду Бін зауважив, що певну ефективність в Китаї мало застосування традиційної медицини для допомоги хворим з легкими симптомами. Однак він визнав, що, з точки зору західних лікарів, методи традиційної китайської медицини можуть бути марні або некоректні, оскільки оцінка її ефективності заснована на інших підходах.

Особливо китайські лікарі звернули увагу на необхідність дотримуватися пильності навіть тоді, коли спалах інфекції локалізований. Це пов’язано з тим, що виключати нові випадки інфікування не можна.

Додамо, в геномі коронавірусу знайшли першу зміну, яка робить його менш помітним для імунітету

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