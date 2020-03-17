Пандемия коронавируса: китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

КИЕВ. 17 марта. УНН. Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19 заявили, что европейские врачи повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием. Об этом сообщает Bloomberg, журналисты которого провели интервью с китайскими медиками, участвовавших в борьбе с эпидемией, отмечает УНН.