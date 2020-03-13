Пандемія COVID-19: в геномі коронавірусу знайшли першу зміну, яка робить його менш помітним для імунітету

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Молекулярні біологи з Сінгапуру виявили першу велику зміну в геномі коронавірусу нового типу (SARS-CoV-2). У порівнянні з першими зразками з нього зник фрагмент довжиною в 382 “букви”-нуклеотидів. Це говорить про те, що геном цього вірусу менш стабільний, ніж вважалося раніше. Своє відкриття вчені описали в статті для електронної наукової бібліотеки bioRxiv, пише УНН.

“До теперішнього часу вчені вважали геном SARS-CoV-2 більш стабільним, ніж у збудників близькосхідної лихоманки MERS і атипової пневмонії SARS. Ми відкрили першу велику зміну — майже повне видалення ділянки по сусідству з геном ORF8. Ми припускаємо, що завдяки цьому з’явилася менш активна форма SARS-CoV-2”, — пишуть вчені.

Біологи і медики з Сінгапурського національного університету прийшли до такого висновку, вивчаючи зразки вірусів з виділень, які були зібрані у всіх пацієнтів сінгапурських клінік, заражених коронавірусом нового типу. Цей аналіз несподівано показав, що у багатьох хворих була нова форма вірусу, в геномі якого в порівнянні з більш ранніми версіями не було ділянки довжиною майже в чотири сотні нуклеотидів.

Він був розташований поруч з геном ORF8 — особливою ділянкою в РНК коронавірусу, яка відповідає за запуск процесу складання білка N, одного з ключових компонентів SARS-CoV-2. Цей фермент генома вірусу безпосередньо пов’язаний з утворенням нових вірусних частинок і “упаковкою” генетичного коду всередині них, а також з копіюванням його РНК.

Як припускають сінгапурські дослідники, фрагмент поруч з ORF8 зник орієнтовно на початку лютого цього року. Це змінило характер роботи білка N і зробило новий підвид коронавірусу менш активним на перших фазах зараження.

Точні наслідки цих змін вченим ще належить дізнатися, проте фахівці припускають, що подібна модифікація РНК могла зробити SARS-CoV-2 менш помітним для імунітету і допомогти йому адаптуватися до життя в клітинах людини. Завдяки цьому, можливо, коронавірус став швидше поширюватися в умовах активної боротьби з ним.

Додамо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що нинішній спалах в світі хвороби, викликаної коронавірусом нового типу, є пандемією. Про це заявив в середу на брифінгу в Женеві генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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