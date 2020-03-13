Пандемія COVID-19: в геномі коронавірусу знайшли першу зміну, яка робить його менш помітним для імунітету

КИЇВ. 13 березня. УНН. Молекулярні біологи з Сінгапуру виявили першу велику зміну в геномі коронавірусу нового типу (SARS-CoV-2). У порівнянні з першими зразками з нього зник фрагмент довжиною в 382 “букви”-нуклеотидів. Це говорить про те, що геном цього вірусу менш стабільний, ніж вважалося раніше. Своє відкриття вчені описали в статті для електронної наукової бібліотеки bioRxiv, пише УНН.