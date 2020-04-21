Южная Корея выделила Украине 700 тыс. долларов помощи на борьбу с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Правительство Республики Корея выделило 700 тысяч долларов США на поддержку Украины в борьбе с пандемией COVID-19. Средства пойдут на закупку корейских лабораторных тестов и поддержку в рамках гуманитарного реагирования ООН, передает УНН со ссылкой на сообщение МИДа Украины.
Так, по данным министерства, решению предшествовал разговор Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином 10 апреля, а также встреча министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с послом Республики Корея в Украине Квон Ки-Чангом 31 марта.
"Помощь поступит по двум направлениям. 300 тысяч долларов США будут предоставлены в виде партии лабораторных корейских тестов или средств на закупку таких тестов. Это не кредит, а безвозвратная гуманитарная помощь. 400 тысяч долларов Корея передаст ООН, в Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине", - заявил глава МИДа.
Как сообщалось в УНН, ранее программа развития ООН выделила более 200 тысяч долларов на закупку средств индивидуальной защиты и других медтоваров для больниц на востоке Украины.