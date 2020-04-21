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Південна Корея виділила Україні 700 тис. доларів допомоги на боротьбу з коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Уряд Республіки Корея виділив 700 тисяч доларів США на підтримку України у боротьбі з пандемією COVID-19. Кошти підуть на закупівлю корейських лабораторних тестів і підтримку у рамках гуманітарного реагування ООН, передає УНН із посиланням на повідомлення МЗС України.

Так, за даними міністерства, рішенню передувала розмова Президента України Володимира Зеленського із Президентом Республіки Корея Мун Чже Іном 10 квітня, а також зустріч міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з послом Республіки Корея в України Квон Кі-Чангом 31 березня.

"Допомога надійде за двома напрямками. 300 тисяч доларів США будуть надані у вигляді партії лабораторних корейських тестів або коштів на закупівлю таких тестів. Це не кредит, а безповоротна гуманітарна допомога. 400 тисяч доларів Корея передасть ООН, в Об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні", - заявив глава МЗС.

Як повідомлялося в УНН, раніше програма розвитку ООН виділила понад 200 тисяч доларів на закупівлю засобів індивідуального захисту та інших медтоварів для лікарень на сході України. 

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