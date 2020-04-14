ПРООН на фоні пандемії виділила понад 200 тис. дол. для лікарень на Донбасі

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Програма розвитку ООН виділила понад 200 тисяч доларів на закупівлю засобів індивідуального захисту та інших медтоварів для лікарень на сході України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.