ПРООН на фоні пандемії виділила понад 200 тис. дол. для лікарень на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Програма розвитку ООН виділила понад 200 тисяч доларів на закупівлю засобів індивідуального захисту та інших медтоварів для лікарень на сході України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.
"ПРООН виділила понад 200 000 доларів США на закупівлю засобів індивідуального захисту та інших медтоварів для лікарень на сході України", - йдеться в повідомленні.
За словами керівника Програми ООН із відновлення та розбудови миру Віктора Мунтяна, ці кошти також підуть на підтримку медичних працівників, які перебувають на передовій у боротьбі з коронавірусом.
"Разом з цим, забезпечені засобами індивідуального захисту, дезінфекторами та спреями поліція та служба з надзвичайних ситуацій", - зазначається в повідомленні.
Також ПРООН активно співпрацює з підприємствами. Допомагає їм адаптуватися через грантову підтримку, відкриття інтернет-магазинів, використання можливостей, які пропонує уряд (податкові канікули та ін.), надання допомоги власникам для діджиталізації їхньої діяльності.
Окрім того, надається підтримка державним службам зайнятості для допомоги безробітним.
"ПРООН робить ще один важливий крок: через конкурс грантів Програма надаватиме кошти проектам місцевих громадських організацій та активістам для протидії та пом’якшення наслідків COVID-19 у постраждалих від конфлікту громадах", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальні.