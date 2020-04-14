ПРООН на фоне пандемии выделила более 200 тыс. долл. для больниц на Донбассе

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Программа развития ООН выделила более 200 тысяч долларов на закупку средств индивидуальной защиты и других медтоваров для больниц на востоке Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.