Южная Корея и КНДР планируют объединить страны оптоволоконным кабелем
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В пограничном пункте Пханмунджом пройдут переговоры представителей Южной Кореи и КНДР, на которых будут обсуждать прокладку оптоволоконного кабеля между двумя Кореями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"На встрече в межкорейском офисе в Кэсоне предстоит обсудить вопросы модернизации линий телефонной связи, замены устаревших медных кабелей на оптоволоконные", - говорится в сообщении южнокорейского Министерства объединения.
Южнокорейскую делегацию возглавит заместитель министра связи Чун Чан Рим, а от КНДР прибудет заместитель министра связи Ри Сон Гвон.
В Министерстве объединения добавили, что эти меры по модернизации оптоволокна не станут нарушением международных санкций в отношении Северной Кореи.
Как сообщал УНН, 12 ноября, КНДР и Южная Корея обсудили соединения автомобильных дорог и железнодорожных путей.
Напомним, 27 апреля 2018 на южнокорейской стороне города Пханмунджом в Корейской демилитаризованной зоне состоялась межгосударственная встреча между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Это стало первым саммитом руководителей двух стран за последние 10 лет.
По итогам саммита лидеры двух стран подписали совместное Пханмунджомскую декларацию о мире, процветания и объединении Корейского полуострова. В совместном заявлении, опубликованном после переговоров корейских лидеров в пятницу, говорится, что две Кореи подтвердили свою цель по "безъядерного Корейского полуострова путем полной денуклеаризации".
Вторая встреча лидеров прошла в Пханмунджоме в мае этого года.
Как ранее информировал УНН со ссылкой на "Yonhap", военные Южной и Северной Кореи начали ликвидацию 20 пограничных постов после вывода оттуда людей и вооружений.