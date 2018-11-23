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Южная Корея и КНДР планируют объединить страны оптоволоконным кабелем

Южная Корея и КНДР планируют объединить страны оптоволоконным кабелем

Киев  •  УНН

 • 11392 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В пограничном пункте Пханмунджом пройдут переговоры представителей Южной Кореи и КНДР, на которых будут обсуждать прокладку оптоволоконного кабеля между двумя Кореями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"На встрече в межкорейском офисе в Кэсоне предстоит обсудить вопросы модернизации линий телефонной связи, замены устаревших медных кабелей на оптоволоконные", - говорится в сообщении южнокорейского Министерства объединения.

Южнокорейскую делегацию возглавит заместитель министра связи Чун Чан Рим, а от КНДР прибудет заместитель министра связи Ри Сон Гвон.

В Министерстве объединения добавили, что эти меры по модернизации оптоволокна не станут нарушением международных санкций в отношении Северной Кореи.

Как сообщал УНН, 12 ноября, КНДР и Южная Корея обсудили соединения автомобильных дорог и железнодорожных путей.

Напомним, 27 апреля 2018 на южнокорейской стороне города Пханмунджом в Корейской демилитаризованной зоне состоялась межгосударственная встреча между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Это стало первым саммитом руководителей двух стран за последние 10 лет.

По итогам саммита лидеры двух стран подписали совместное Пханмунджомскую декларацию о мире, процветания и объединении Корейского полуострова. В совместном заявлении, опубликованном после переговоров корейских лидеров в пятницу, говорится, что две Кореи подтвердили свою цель по "безъядерного Корейского полуострова путем полной денуклеаризации".

Вторая встреча лидеров прошла в Пханмунджоме в мае этого года.

Как ранее информировал УНН со ссылкой на "Yonhap", военные Южной и Северной Кореи начали ликвидацию 20 пограничных постов после вывода оттуда людей и вооружений.

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