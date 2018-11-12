КНДР і Південна Корея обговорюють з'єднання автомобільних доріг та залізничних шляхів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. КНДР і Республіка Корея проводять у понеділок другий раунд робочих переговорів із питань з’єднання автомобільних доріг та залізничних шляхів двох країн. Як повідомило південнокорейське міністерство об’єднання, зустріч проходить у міжкорейському офісі зв’язку в місті Кесон, інформує УНН.
“У ході переговорів сторони обговорять графік проведення спільних польових досліджень стану доріг на східному узбережжі”, — наголошується в повідомленні. Перша зустріч робочої групи із даного питання відбулася 13 серпня, відзначає міністерство.
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Нагадаємо, 27 квітня 2018 року на південнокорейському боці містечка Пханмунджом у Корейській демілітаризованій зоні відбулася міждержавна зустріч між президентом Південної Кореї Мун Чже Іном та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Це стало першим самітом керівників двох країн за останні 10 років.
За підсумками саміту лідери двох країн підписали спільну Пханмунджомскую декларацію про мир, процвітання і об’єднанні Корейського півострова. У спільній заяві, опублікованій після переговорів корейських лідерів в п’ятницю, сказано, що дві Кореї підтвердили свою мету щодо “без’ядерного Корейського півострова шляхом повної денуклеаризації”.
Друга зустріч лідерів пройшла в Пханмунджомі в травні цього року.
Як раніше інформував УНН із посиланням на “Yonhap”, військові Південної і Північної Кореї почали ліквідацію 20 прикордонних постів після виведення звідти людей та озброєнь.