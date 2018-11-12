КНДР и Южная Корея обсуждают соединения автомобильных дорог и железнодорожных путей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. КНДР и Республика Корея проводят в понедельник второй раунд рабочих переговоров по вопросам соединения автомобильных дорог и железнодорожных путей двух стран. Как сообщило южнокорейское министерство объединения, встреча проходит в межкорейском офисе связи в городе Кэсон, передает УНН.
“В ходе переговоров стороны обсудят график проведения совместных полевых исследований состояния дорог на восточном побережье”, — отмечается в сообщении. Первая встреча рабочей группы по данному вопросу состоялась 13 августа, отмечает министерство.
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Напомним, 27 апреля 2018 на южнокорейской стороне городка Пханмунджом в Корейской демилитаризованной зоне состоялась межгосударственная встреча между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Это стало первым саммитом руководителей двух стран за последние 10 лет.
По итогам саммита лидеры двух стран подписали совместное Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. В совместном заявлении, опубликованном после переговоров корейских лидеров, говорится, что две Кореи подтвердили свою цель по “безъядерному Корейскому полуострову путем полной денуклеаризации”.
Вторая встреча лидеров прошла в Пханмунджоме в мае этого года.
Как ранее информировал УНН со ссылкой на “Yonhap”, военные Южной и Северной Кореи начали ликвидацию 20 пограничных постов после вывода оттуда людей и вооружений.