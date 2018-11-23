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Південна Корея та КНДР планують з'єднати країни оптоволоконним кабелем

Південна Корея та КНДР планують з'єднати країни оптоволоконним кабелем

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. В прикордонному пункті Пханмунджом пройдуть переговори представників Південної Кореї та КНДР, на якій будуть обговорювати прокладку оптоволоконного кабелю між двома Кореями. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.

"На зустрічі в міжкорейському офісі в Кесоні належить обговорити питання модернізації ліній телефонного зв'язку, заміни застарілих мідних кабелів на оптоволоконні", - йдеться в повідомленні південнокорейського Міністерства об'єднання.

Південнокорейську делегацію очолить заступник міністра зв'язку Чун Чан Рим, а від КНДР прибуде заступник міністра зв'язку Рі Сон Гвон. 

У Міністерстві об'єднання додали, що ці заходи з модернізації оптоволокна не стануть порушенням міжнародних санкцій відносно Північної Кореї.

Як повідомляв УНН, 12 листопада, КНДР і Південна Корея обговорили з'єднання автомобільних доріг та залізничних шляхів. 

Нагадаємо, 27 квітня 2018 року на південнокорейському боці міста Пханмунджом у Корейській демілітаризованій зоні відбулася міждержавна зустріч між президентом Південної Кореї Мун Чже Іном та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Це стало першим самітом керівників двох країн за останні 10 років.

За підсумками саміту лідери двох країн підписали спільну Пханмунджонську декларацію про мир, процвітання і об’єднання Корейського півострова. У спільній заяві, опублікованій після переговорів корейських лідерів сказано, що дві Кореї підтвердили свою мету щодо “без’ядерного Корейського півострова шляхом повної денуклеаризації”.

Друга зустріч лідерів пройшла в Пханмунджомі в травні цього року.

Як раніше інформував УНН із посиланням на “Yonhap”, військові Південної і Північної Кореї почали ліквідацію 20 прикордонних постів після виведення звідти людей та озброєнь.

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