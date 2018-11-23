Південна Корея та КНДР планують з'єднати країни оптоволоконним кабелем

КИЇВ. 23 листопада. УНН. В прикордонному пункті Пханмунджом пройдуть переговори представників Південної Кореї та КНДР, на якій будуть обговорювати прокладку оптоволоконного кабелю між двома Кореями. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.