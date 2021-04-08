Поезда в "красные" зоны Запорожской и Хмельницкой областей пока не отменяют: все может измениться через неделю

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"В течение недели УЗ вместе с Мининфраструктуры и Минздравом должны предоставить предложения по организации перевозок в этих регионах (Запорожской и Хмельницкой областях - ред.)", - написал Криклий.

Детали

По его словам, до того времени поезда дальнего следования будут курсировать без изменений, а продажа билетов и высадка/посадка пассажиров не будут ограничиваться. О введении ограничений и их характере УЗ сообщит дополнительно.

"Вместе с тем, по решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Хмельницкой области Укрзализныця с 8 апреля временно отменяет курсирование пригородных поездов на территории области. Пригородные поезда, которые проходят транзитом через регион, посадку/высадку пассажиров на территории области не будут совершать. В Запорожской области пригородные поезда в настоящее время курсируют без изменений", - рассказал Криклий.

Что было ранее

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил, что на территории Запорожской и Хмельницкой областей с 9 апреля 2021 года решением госкомиссии по ТЭБ и ЧС установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Добавим, в Украине зафиксировано уже 1,8 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, 7 апреля, - 19,4 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель госпитализаций в сутки, но меньше, чем вчера - 5 000. Летальных случаев за сутки - 464.