Поїзди до "червоних" зон Запоріжжя і Хмельниччини поки не відміняють: усе може змінитися за тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Укрзалізниця протягом тижня опрацює формат обмежень на залізниці у Запорізькій та Хмельницькій областях, які з 9 квітня належать до “червоної" зони за темпами поширення коронавірусу. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram-каналі, передає УНН.
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“Протягом тижня УЗ разом з Мінінфраструктури та МОЗ має надати пропозиції щодо організації перевезень у цих регіонах (Запорізькій та Хмельницькій областях — ред.)”, — написав Криклій.
Деталі
За його словами, доти потяги далекого сполучення курсуватимуть без змін, а продаж квитків і висадка/посадка пасажирів не обмежуватимуться. Про запровадження обмежень та їх характер УЗ повідомить додатково.
“Разом з тим, за рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Хмельницької області Укрзалізниця з 8 квітня тимчасово скасовує курсування приміських поїздів на території області. Приміські поїзди, які проходять транзитом через регіон, посадку/висадку пасажирів на території області не здійснюватимуть. У Запорізькій області приміські поїзди на даний час курсують без змін”, — розповів Криклій.
Що було раніше
Міністр кабінету міністрів України Олег Немчінов повідомив, що на території Запорізької та Хмельницької областей з 9 квітня 2021 року рішенням держкомісії з ТЕБ та НС встановлено “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Додамо, в Україні зафіксовано вже 1,8 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 7 квітня, — 19,4 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем. Високий показник госпіталізацій за добу, але менше, ніж учора — 5 тисяч. Летальних випадків за добу — 464.