Пытался доплыть до Молдовы: в Днестре нашли обвитого водорослями утопленника

В Днестре пограничники обнаружили тело утопленника. Он, вероятно, пытался переплыть реку, чтобы нелегально попасть в Молдову, заявили в пятницу в Госпогранслужбе, передает УНН.

Погибшего заметили пограничники во время патрулирования. На место происшествия вызвали сотрудников ГСЧС и полиции, которые вытащили его на берег.

Предварительно установлено, что погибший - житель Днепропетровской области, 1971 года рождения. Он, вероятно, пытался переплыть реку, чтобы нелегально пересечь границу с Молдовой. Однако сильное течение и водоросли стали для него роковыми, добавили в ГПСУ.

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