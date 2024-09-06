Пытался доплыть до Молдовы: в Днестре нашли обвитого водорослями утопленника
Киев • УНН
Пограничники обнаружили в Днестре тело утопленника, обвитое водорослями. Погибший, вероятно, пытался нелегально пересечь границу с Молдовой, но сильное течение и водоросли стали для него роковыми.
В Днестре пограничники обнаружили тело утопленника. Он, вероятно, пытался переплыть реку, чтобы нелегально попасть в Молдову, заявили в пятницу в Госпогранслужбе, передает УНН.
Погибшего заметили пограничники во время патрулирования. На место происшествия вызвали сотрудников ГСЧС и полиции, которые вытащили его на берег.
Предварительно установлено, что погибший - житель Днепропетровской области, 1971 года рождения. Он, вероятно, пытался переплыть реку, чтобы нелегально пересечь границу с Молдовой. Однако сильное течение и водоросли стали для него роковыми, добавили в ГПСУ.
Пірнув із морвокзалу: житель Ізмаїла намагався перепливти кордон3 сентября 2024, 09:54 • 11408 просмотров