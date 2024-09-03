Нырнул с морвокзала: житель Измаила пытался переплыть границу
Киев • УНН
40-летний мужчина попытался незаконно пересечь границу, плывя от набережной Измаила. Он имел только копию ID-карты, замотанную в пленку.
Житель Измаила решил незаконно пересечь границу, начав заплыв с самой набережной городского морвокзала. С собой взял только замотанную в пленку копию id-карты. Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает УНН.
"Хочешь что-то спрятать - положи на видном месте" - похоже, этой поговоркой руководствовался 40-летний житель Измаила, когда начинал заплыв с самой набережной городского морвокзала. Свои документы опасности не подвергал, плыл только с копией id-карты, которую замотал в пленку. Как бы мужчина не рассчитывал остаться незаметным, этого не случилось
За попытку незаконно пересечь госграницу и нарушение пограничного режима он привлечен к админответственности.
Количество незаконных пересечений границы уменьшается - Демченко3 сентября 2024, 09:47 • 5757 просмотров