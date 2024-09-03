Нырнул с морвокзала: житель Измаила пытался переплыть границу

Житель Измаила решил незаконно пересечь границу, начав заплыв с самой набережной городского морвокзала. С собой взял только замотанную в пленку копию id-карты. Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает УНН.

"Хочешь что-то спрятать - положи на видном месте" - похоже, этой поговоркой руководствовался 40-летний житель Измаила, когда начинал заплыв с самой набережной городского морвокзала. Свои документы опасности не подвергал, плыл только с копией id-карты, которую замотал в пленку. Как бы мужчина не рассчитывал остаться незаметным, этого не случилось - рассказали в ГПСУ.

За попытку незаконно пересечь госграницу и нарушение пограничного режима он привлечен к админответственности.

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